L'Afrique, nouvel Eldorado de l'industrie du tabac

L'Afrique est la nouvelle cible des industries du tabac. Voici les conclusions de l'Atlas du tabac dévoilées jeudi 8 mars à la 17e Conférence mondiale « Tabac ou santé », qui a rassemblé plus de 3 000 experts de la lutte contre le tabac du 8 au 9 mars dans la ville du Cap, en Afrique du Sud.



Pour encourager la consommation de cigarette, les lobbys du tabac profitent de l'absence de dispositions légales anti-tabac, qui laissent à désirer dans un grand nombre de pays africains, explique le rapport publié dans L'Atlas du Tabac. « L’industrie du tabac vise délibérément les pays laxistes en matière de législation anti-tabac et exploite les gouvernements, les agriculteurs et les populations vulnérables en Afrique », indique le rapport.



Selon les auteurs de ce document qui recensent les données mondiales liées au tabac, l'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée par la hausse de consommation massive de tabac, ce qui s'explique en raison d' une croissance démographique importante...mais pas que.

Marketing agressif

D'après Pascal Diethelm, vice-président du Comité national français contre le tabagisme, les fabricants de cigarettes n'hésitent pas à viser les populations africaines en recourant à des stratégies marketing agressives, « qu’ils ont dans leurs cartons depuis des décennies », a-t-il affirmé à l'AFP. Sponsoring de marques de cigarettes lors d'événements culturels, campagnes publicitaires en masse... Certaines boîtes de nuit vont même jusqu'à distribuer des paquets de cigarettes gratuits à l'entrée.



Ces pratiques qui sévissent depuis les années 80 ont parfois été faites avec la complicité des pouvoirs publics, déplore Pascal Diethelm. « Au Burkina Faso, il y a une très bonne loi pour lutter efficacement contre le tabagisme. Or, la société qui a un quasi-monopole dans le pays, Imperial Tobacco, a décidé d’ignorer la loi totalement et continue de vendre les anciens paquets au mépris de la loi », explique-t-il à l'AFP.

77 millions de fumeurs en Afrique

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de fumeurs en Afrique s'élève à 77 millions. Dans un rapport publié en juillet 2017, l'OMS indiquait que ces chiffres pouvaient augmenter de 40% par rapport à 2010 d'ici 2025, ce qui correspondrait à l'augmentation la plus importante à échelle mondiale en termes de tabagisme. Ces hausses se révéleraient particulièrement importantes au Congo-Brazzaville, au Cameroun et en Sierra-Leone.