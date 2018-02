L'ancien homme le plus gros monde pourra peut-être bientôt remarcher

Il y a quelques années, Juan Pedro Franco détenait un triste record : celui de l'homme le plus gros du monde. À l'époque, il pesait près de 600 kilos- 595 pour être exact. Atteint de diabète, d'un mauvais fonctionnement de la thyroïde, d'hypertension et d'obstruction pulmonaire sévère, l'homme âgé de 31 ans a décidé de se rendre dans l'ouest du Mexique, à Guadalajara, pour se faire soigner dans la clinique Gastric Bypass Mexico, établissement spécialisé dans les traitements de l'obésité.



En mai 2017, l'homme a suivi un régime draconien avant de se faire opérer par pontage gastrique, une méthode chirurgicale qui consiste à réduire l'estomac en créant une dérivation dans le tube digestif afin de diminuer l'absorption des aliments par l'intestin grêle. Le nouveau régime alimentaire et les interventions pratiquées par le chirurgien José Antonio Castañeda ont permis à Juan Pedro de perdre environ 250 kg. Les médecins espèrent pouvoir faire descendre le poids de ce jeune Mexicain à 100 kg.

« Je suis très heureux parce que tout va bien »

Aujourd'hui, Juan Pedro arrive même à faire quelques pas, à l'aide d'un marcheur spécial pour l'aider à soutenir le poids de son corps. Le dispositif est également équipé d'accessoires lui permettant de réaliser des exercices physiques quotidiennement. « Chaque jour, il fait plus d'exercice, il essaie de se lever, de s'en sortir, il a une attitude très positive » , explique le Dr Castañeda à l'AFP. Le rêve de Juan Pedro est simple : « marcher à nouveau » et renouer avec la guitare et le chant, ses deux passions.



Mais la route s'annonce encore longue pour le Mexicain : « tout dépendra de son évolution et du traitement de ses lymphœdèmes dans les jambes », estime l'équipe médicale interdisciplinaire de la clinique Gastric Bypass Mexico. « C'est un patient complexe et à risque, jusqu'à ce que cesse son obésité extrême. Nous essayons de sauver une vie et nous resterons vigilants jusqu'à ce qu'il soit hors de danger », expliquent les soignants. Juan Pedro, pour sa part, se montre optimiste : « Je suis très heureux parce que tout va bien », a t-il déclaré à l'AFP.

Avant son opération, la situation de Juan Pedro était très critique. L’obésité favorise le diabète, et les troubles des lipides sanguins, qui augmentent les risques vasculaires (AVC) et cardiaques, ou des insuffisances rénales. Dans des cas aussi extrêmes que celui de ce jeune Mexicain, tous ces risques s’accumulent. Les risques d’infection sont aussi à prendre en compte. Le jeune homme, totalement sédentaire en raison de son poids, était à risque de développer des escarres infectieuses.