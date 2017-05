Insuffisance pulmonaire

Les personnes en obésité morbide souffrent également de problèmes de retour veineux, de phlébites, qui aggravent une insuffisance respiratoire mécanique. « Paradoxalement, plus l’obèse est volumineux, plus le poumon est petit, ajoute le Pr Nocca. La fonction respiratoire est diminuée de façon importante : il n’y a pas assez de place pour que les poumons s’étendent. La graisse prend plus de place et la cage thoracique a plus de mal à s’étirer, d’autant que les muscles fonctionnent moins bien. »

L’obésité favorise aussi le diabète, et les troubles des lipides sanguins, qui augmentent les risques vasculaires (AVC) et cardiaques, ou des insuffisances rénales. Dans les cas aussi extrêmes que celui de Juan Salas, tous ces risques s’accumulent. Les risques d’infection sont aussi à prendre en compte. Le jeune homme, totalement sédentaire en raison de son poids, était à risque de développer des escarres infectieuses.

Pour toutes ces raisons, l’opération devenait une urgence. Mais le Mexicain a dû perdre du poids pour subir l’opération... beaucoup de poids : 175 kg ! Pour faciliter le travail des chirurgiens, que la graisse abdominale peut gêner, mais aussi parce que l’anesthésie représente un danger non négligeable.

« Cela reste difficile et plus à risque que pour quelqu’un de poids normal, explique le Pr Nocca. Pour adapter les doses, beaucoup de questions restent sans réponse en 2016. Les anesthésistes-réanimateurs sont souvent dans l'embarras pour administrer des médicaments. Il faut vraiment s’intéresser à la pharmacologie de l’obèse. »