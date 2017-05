595 kilogrammes

Mexique : l’homme le plus gros du monde va être opéré

Au Mexique, l'homme le plus gros du monde va subir un pontage gastrique afin de réduire son estomac et son poids, a annoncé son chirurgien.

Lorsqu’il a été admis à l’hôpital ce vendredi, Juan Pedro Franco, 32 ans, avait déjà perdu 175 kilogrammes grâce à un traitement médical. Avant cela, le Mexicain détenait un triste record : celui de l’homme le plus gros du monde. Il pesait ainsi près de 600 kilos – 595, pour être exact.

A présent, l’homme va subir un pontage gastrique afin de lui faire perdre du poids, relate la presse internationale, qui cite son médecin. Le pontage gastrique consiste à réduire l'estomac en créant une dérivation dans le tube digestif afin de diminuer l'absorption des aliments par l'intestin grêle.





Décès du recordman

L’opération n’est pas sans risque. Le patient doit subir une série d'examens préliminaires avant l'intervention chirurgicale, a expliqué le médecin, qui n'écarte pas d'éventuelles complications.

Le Mexicain Manuel Uribe, considéré en 2007 par le livre Guiness des records comme l'homme le plus gros de la planète, avec 597 kilos, est décédé en mai dernier.

Récemment, la femme la plus grosse du monde, d’origine égyptienne, a elle aussi été prise en charge médicalement, en Inde, puis aux Emirats Arabes Unis. En 82 jours, elle a perdu 323 kilogrammes et n’en pèse plus que 170. Elle devrait bientôt réapprendre à marcher, après vingt ans de sédentarité.