Cancer. Les soins palliatifs pour une meilleure qualité de vie

Un français sur trois environ a été hospitalisé dans un service de soins palliatifs au cours de l’année qui a précédé son décès. Pour les personnes atteintes d’un cancer, ce taux s’élève à 52%. C’est ce qu’indique une enquête publiée par Santé publique France en décembre dernier.

Des chercheurs belges se sont intéressés aux effets bénéfiques des soins de support sur les patients atteints de cancer lorsqu’ils sont démarrés tôt. Leurs résultats sont publiés sur le site de The Lancet Oncology.

Des résultats confirmés par deux tests

Pendant trois ans, les scientifiques ont étudié les effets positifs des soins palliatifs sur 186 patients. Tous étaient âgés de plus de 18 ans et atteints d’une tumeur grave, apparue il y a moins de douze semaines. 92 ont reçu des soins palliatifs, 94 ont reçu seulement leur traitement contre le cancer. Pour mesurer l’amélioration de la qualité de vie, les chercheurs se basent sur deux échelles : le EORTC (pour european organisation for research and treatment of cancer ) QLQ C30, un auto-questionnaire et le McGill Quality of Life Questionnaire, développé il y a plus de 20 ans.

Les patients qui ont reçu les soins de support ont obtenu de meilleurs résultats. Avec le premier test, le score est de 61,98 contre 54,39 pour l’autre groupe. Avec le second test, le score est de 7,05 contre 5,94 pour le groupe sans. Pour les chercheurs, cela montre les bénéfices et donc l’importance d’intégrer tôt et de manière systématique ces soins au traitement contre le cancer.

Le bénéfice des soins de support

L’association francophone des soins oncologiques de support milite pour le développement de ce type de traitements pour les personnes malades du cancer. Calmants contre la douleur, aide psychologique, aide à la réadaptation, ces soins sont adaptés aux besoins de la personne. Ce sont tous les traitements en dehors de ceux qui concerne la maladie elle-même.

L’AFSOS a, par exemple, publié récemment un guide à destination des professionnels qui dresse la liste des interactions possibles entre traitement contre le cancer et phytothérapie. Il recense aussi les bienfaits de la phytothérapie sur certains effets négatifs des traitements.