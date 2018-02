Une découverte incroyable

Alzheimer : une prise de sang pourrait détecter la maladie 30 ans avant les symptômes

Des chercheurs japonais et australiens sont parvenus à mettre au point un test sanguin pouvant déceler une protéine liée à la maladie d'Alzheimer, 20 à 30 ans avant l'apparition des premiers symptômes de la maladie.

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénératrice qui entraine la perte progressive et irréversible de neurones, donc des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Elle représente la cause de démence la plus fréquente chez l’être humain puisqu’elle touche en moyenne 900 000 Français et 33 millions de personnes à travers le monde. En général, la maladie débute chez les personnes âgées de plus de 65 ans ; seuls 4 % à 5 % des cas d'Alzheimer précoce commencent avant cet âge. Aucun traitement ne permet de la guérir, mais une prise en charge précoce des patients peut permettre de retarder la progression de la maladie.

Face à la prévalence de la pathologie, la recherche médicale s’active pour trouver un moyen d’anticiper les symptômes et il semblerait que des chercheurs japonais et australiens y soient parvenus. Ces derniers ont fait une découverte extraordinaire : une prise de sang permettant de diagnostiquer la maladie 20 à 30 ans avant les premiers symptômes. Menée sur 373 volontaires, leur étude parue dans Nature, a atteint un taux de réussite de 90%.

L'identification de la bêta-amyloïde

Ce test sanguin permet de repérer des taux élevés de bêta-amyloïde. Présente à un niveau élevé dans le cerveau, cette protéine peut être un symptôme de la maladie d’Alzheimer. Les scientifiques ont découvert qu’elle s’accumulait dans le corps du patient entre 20 et 30 ans avant l’apparition des premiers symptômes. "À partir d’un petit échantillon de sang, notre méthode nous permet de mesurer le taux de protéines liés à la bêta-amyloïde, et ce, même si leur concentration est très faible", a expliqué Koichi Tanaka, biologiste moléculaire au Centre de développement de la médecine avancée pour la démence à Obu, au Japon.

Mais les avis divergent. "Tous les gens qui ont de la bêta-amyloïde dans le cerveau ne sont pas forcément affectés par une démence, et tous ceux qui ont des démences n’ont pas forcément de la bêta-amyloïde dans le cerveau", déclare à CNN Rob Howard chercheur à l’University College de Londres. Il faudra sans doute approfondir la recherche autour de cette technique de dépistage avant qu’elle ne fasse l’unanimité.