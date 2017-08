Dépistage

Alzheimer : une détection précoce dans la rétine

Il serait possible de détecter les plaques amyloïdes, révélatrices de la maladie d’Alzheimer, grâce à une simple rétinographie.

La maladie d’Alzheimer ne se soigne pas. La dégénérescence cognitive est irréversible, et la pathologie évolue irrémédiablement vers des symptômes de plus en plus lourds. Seule éclaircie pour les malades et leur entourage : si elle est prise en charge de manière précoce, il est possible de ralentir son évolution.

La recherche de méthodes diagnostiques est donc l’un des volets de recherche sur Alzheimer. Et des progrès sont faits. Des médecins du célèbre hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles (États-Unis) affirment qu’avec une simple photo du fond de l’œil, il serait possible de détecter la maladie à un stade précoce.

Un test simple

Il est déjà possible de faire un dépistage précoce. Mais il s’appuie en général sur un interrogatoire, suivi d’examens d’imagerie ou de recherche de marqueurs via une ponction lombaire. Des tests diagnostiques parfois lourds, et coûteux.

Ce que proposent les médecins américains, c’est une alternative simple, peu invasive et peu coûteuse. Elle consiste à injecter une substance fluorescente aux patients. Celle-ci va se fixer aux plaques amyloïdes, des amas de protéines qui, par leur accumulation, sont, au moins en partie, responsables de la dégénérescence des neurones dans la maladie d’Alzheimer.

Ensuite, par rétinographie, c’est-à-dire un cliché photographique de la rétine, ces plaques révélées par le produit fluorescent peuvent être observées.