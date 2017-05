Vieillissement de la population

Alzheimer : le nombre d'Américains décédés a augmenté de 55 % en 15 ans

Le taux de mortalité attribué à cette dégénérescence cérébrale incurable est passé en 15 ans de 16,5 pour 100 000 personnes à 25,4 pour 100 000.

Le chiffre devrait faire du bruit. Le nombre de décès provoqués par la maladie d'Alzheimer a augmenté de 55 % entre 1999 et 2014 aux Etats-Unis, selon les dernières statistiques des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) publiées jeudi.

Le taux de mortalité attribué à cette dégénérescence cérébrale incurable est ainsi passé de 16,5 pour 100 000 personnes en 1999 à 25,4 pour 100 000 en 2014.







Comment expliquer une telle augmentation ? Le CDC avance plusieurs possibilités. Tout d'abord le vieillissement de la population américaine, l'augmentation du nombre de personnes diagnostiquées à des stades plus précoces de la maladie, et le fait qu'un nombre plus important de médecins et d'autres personnels médicaux indiquent Alzheimer comme cause de la mort dans les certificats de décès.

Les auteurs du rapport des CDC avancent également la diminution de la mortalité résultant d'autres pathologies parmi les personnes âgées, comme les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux.





Sixième cause de mortalité aux Etats-Unis

Le cas américain n'est pas isolé. Le nombre de cas diagnostiqués croît rapidement dans le monde, non seulement dans les pays développés mais également dans les pays émergents. En France, il existe actuellement 850 000 malades et le cap des 2 millions pourrait être atteint d’ici 2030.

La maladie d'Alzheimer est la sixième cause de mortalité aux Etats-Unis et totalise 3,6% de tous les décès en 2014. Elle est la cinquième cause de décès parmi les Américains à partir de 65 ans.

L'âge est le plus grand facteur de risque pour Alzheimer puisque la grande majorité des malades ont plus de 65 ans.

Les causes de la maladie sont encore inconnues à l’heure. Il n’existe pas de traitement curatif de la maladie et son évolution reste actuellement inéluctable.