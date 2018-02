Alerte

Perturbateurs endocriniens : un rapport pointe l'inaction de l'Union européenne

Un rapport officiel rendu au gouvernement mi-janvier relève les problèmes posés par les perturbateurs endocriniens (PE) pour l'environnement et la santé. Les rapporteurs pointent l'inaction de l'Union européenne, pourtant en charge de réglementer le risque chimique.

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques étrangères à l’organisme qui agissent sur le système hormonal de nombreuses espèces, y compris des humains. Susceptibles d’avoir des effets indésirables sur la santé, ils peuvent également affecter la croissance, le développement du foetus, le comportement, le sommeil, la circulation sanguine ou encore la fonction sexuelle et reproductive (notamment la qualité du sperme).

La stratégie française saluée, celle de l'UE attendue

Un rapport d’évaluation de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens commandé en août 2017 par le gouvernement a été rendu courant janvier par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), le Conseil général de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

Le Monde qui a consulté le document révèle que les rapporteurs dressent un bilan positif de l’action engagé par l’État dans ce domaine depuis 2014 : identification des substances les plus nocives, investissement dans la recherche, formation des professionnels de santé, évaluation de la situation depuis l’interdiction du Bisphénol A en 2015. Mais si des progrès ont été observés, la France doit poursuivre ses actions. En juillet dernier, les ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture ont publié deux listes de 1600 pesticides susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et en vente sur le marché.

L’action conduite au niveau européen cependant, notamment par la Commission de Bruxelles, demeure limitée : seuls le Danemark et la Suède ont engagé une action. Globalement, l’Union européenne n’a mis aucune stratégie cohérente en place, alors qu’elle est chargée de superviser le risque chimique.

Quel impact sur la santé ?

Le rapport rappelle que les PE sont présents dans de nombreux produits de consommation courante et suspectés d’avoir affecté un grand nombre de personnes. Les sources d’exposition de la population aux PE sont généralement l’eau, la nourriture, l’air et certains produits industriels comme des médicaments ou des cosmétiques. Les pesticides, les solvants ou même la colle sont par exemple des perturbateurs endocriniens. De surcroît, le texte affirme que "le rôle des PE est aussi suspecté dans la survenue de certains cancers hormonodépendants, ainsi que de cas de diabète de type 2, d’obésité ou d’autisme".