Les Français pour la fermeté

Alertées de la réunion à venir, les ONG se sont mobilisées et ont interpellé les différents ministres en charge du dossier écologique. Le 15 juin, trois sociétés savantes, The Endocrine Society, la Société européenne d’endocrinologie et la Société européenne d’endocrinologie pédiatrique, ont publié une lettre ouverte. Elles y demandent une législation plus stricte qui aille dans le sens de la population.

EDC Free Europe et son partenaire français, Générations Futures, ont pour leur part fait appel à Nicolas Hulot. « Nous sommes surpris et préoccupés d’apprendre (…) que la France pourrait voter, dans les prochains jours, en faveur de la proposition tablée par la Commission européenne ». Le ministre ne s’était, jusqu’ici, pas encore prononcé sur le sujet.

Sa réponse n’aura pas tardé à se faire entendre. Et elle abonde dans le sens de la population. Selon un sondage Ifop pour Générations Futures, 90 % des Français sont en faveur d’une politique ferme de la part du pays.