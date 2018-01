Fièvre tropicale

OMS : Un traitement prometteur contre le paludisme

Une équipe de recherche internationale a mené avec succès des essais cliniques de phase II sur un nouveau médicament contre le paludisme. Le traitement a permis de guérir 83 cas.

Une nouvelle association de médicaments semble très efficace contre le paludisme (malaria) selon le professeur Peter Kremsner, de l'Institut de Médecine Tropicale de Tübingen. Dans l’étude, les chercheurs ont testé l'efficacité et la tolérance d'une association de 2 médicaments fosmidomycine et pipéraquine.

Cette association a été administrée pendant trois jours à des patients âgés de un à trente ans qui souffrant du paludisme à Plasmodium falciparum. Dans les 83 cas évaluables, il y a un taux de guérison de 100%. Les patients ont bien toléré le traitement qui a entraîné une réduction rapide des symptômes cliniques.

Dans les clous de l’OMS

« Cette étude représente une étape importante dans la recherche clinique sur la fosmidomycine », affirme l’auteur principal Peter Kremsner. La substance a été, à l'origine, extraite du Streptomyces lavendulae et peut aujourd'hui être produite synthétiquement. Elle bloque une voie métabolique pour la production d'isoprénoïdes dans le plasmodium.

Les malades tolèrent bien le médicament et n’ont pratiquement aucun effet secondaire. De plus, la nouvelle combinaison répond parfaitement aux directives de l'OMS qui demande des traitements efficaces, mais sans artemisine. Les mécanismes d’action de ces 2 médicaments agissent indépendamment l’un de l’autre contre les différentes structures cibles du parasite, dans la circulation sanguine.

Cela répond aux exigences de l'OMS pour un traitement rapide et efficace de la phase aiguë de l'infection, et pour la protection contre les rechutes dues à la persistance du parasite dans l’organisme.