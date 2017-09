Décès suspect

Italie : le paludisme tue une fillette de 4 ans

L’enfant n’a pas voyagé, et n’a visiblement pas été exposée à des moustiques infectés, importés accidentellement. Les médecins ne s’expliquent pas sa contamination.

Comment Sofia Zago, comme les médias italiens l’ont surnommée, a-t-elle bien pu contracter le paludisme ? C’est la question qui anime les conversations des médecins de l’hôpital Santa Chiara, dans la ville de Trente, tout au nord de l’Italie, et qui inquiète les autorités sanitaires.

La fillette de 4 ans est décédée d’une forme aigüe de la maladie, qu’elle aurait contractée sur place. Pourtant, le paludisme a été éradiqué du sol italien depuis plus de 50 ans, et le nord de l’Italie n’était déjà pas la région la plus exposée. Le ministère de la Santé a dépêché des enquêteurs sur place, afin de faire la lumière sur ce décès aussi tragique que mystérieux.

Contamination autochtone

Trois possibilités sont à envisager. La première serait que la fillette se soit rendue dans un pays où le paludisme circule. Ce n’est pas le cas. Elle a passé l’été dans la région de Venise, à un peu plus de 100 km de Trente.

Elle aurait en revanche pu être piquée par un moustique importé. Il arrive que des moustiques vecteurs du paludisme fassent le voyage de manière involontaire par avion ou par bateau, transportés dans les affaires des voyageurs ou des conteneurs de marchandises en provenance de ces mêmes pays.

Enfin, dernière possibilité : un moustique local, mais vecteur de la maladie, a pu piquer une personne infectée par le paludisme puis la fillette, qui l’aurait ainsi contractée à son tour.