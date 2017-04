Courte efficacité

Le Mosquirix a reçu en juillet 2015 un avis positif de l'Agence européenne du médicament (EMA). Le vaccin agit contre le plasmodium falciparum, la variante la plus mortelle du parasite responsable du paludisme, mais il ne garantit pas une immunisation.

Selon des tests menés de 2009 à 2014 sur 15.000 personnes au Kenya, au Ghana, au Malawi, au Burkina Faso, au Gabon, au Mozambique et en Tanzanie, il permet surtout de réduire de 40 % le nombre d'épisodes paludiques, principalement les épisodes « graves » nécessitant une hospitalisation. Le vaccin, dont le développement a débuté dans les années 80, agit au moins pendant 4 ans et demi.

Ce programme pilote doit permettre d'évaluer l'efficacité du vaccin « dans le contexte d'un usage routinier » ainsi que les éventuels obstacles logistiques. Il s'agira notamment de sensibiliser les parents au cycle de vaccination antipaludique, qui ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants (DTP, rougeole, etc) et implique donc des visites supplémentaires dans les centres médicaux. Quatre doses du vaccin doivent ainsi être injectées à l'enfant : lorsqu'il est âgé de 5 mois, 6 mois, 7 mois et 2 ans. D’autres vaccins, plus efficaces, sont en cours de développement.