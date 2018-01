Syndrome de choc toxique

Comment éviter le choc toxique lié aux règles ?

Cinq cas de syndrome de choc toxique lié aux règles ont eu lieu récemment en Pays de la Loire. Face à ce danger, plusieurs gestes de prévention sont recommandés par les experts.

Bien que la maladie soit rare, elle n’est plus que jamais sur le devant de la scène. Le syndrome du choc toxique désigne une maladie infectieuse causée par une toxine bactérienne qui s’immisce dans la circulation sanguine.

Pour éviter d’en être victime, plusieurs gestes s’imposent. D’abord, la serviette hygiénique demeure le moyen de protection périodique le plus sûr. Contrairement aux tampons, elle ne pénètre pas à l’intérieur du vagin.

Le tampon a été mis en cause sur les récents cas de choc toxique mais, s’il est bien utilisé, il ne vous fera prendre aucun risque. Selon les spécialistes, il faut le garder quatre à six heures. Une nuit entière, c’est déjà prendre un risque.

L’hygiène à tous les niveaux

Eviter la stagnation des menstruations est indispensable mais cela ne suffit pas : l’hygiène doit être impeccable.

Avant de mettre sa protection intime, il faut se laver méticuleusement les mains. La coupe menstruelle peut même être stérilisée. Au lieu de le faire en début de cycle, vous pouvez le faire à chaque utilisation. Pour y parvenir, il faut simplement faire bouillir la protection dans l’eau afin de s’assurer que toutes les bactéries soient éliminées.

En appliquant ces conseils, vous minimiserez au maximum les risques de connaître un choc toxique.

Et si jamais vous doutez de votre comportement passé en période de règles, n’hésitez pas à surveillez d’éventuels symptômes. Au départ, il s’agit d’effets proches d’une gastro ou d’une grippe. Il faut alors retirer le tampon et aller consulter si ces symptômes subsistent.