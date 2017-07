Une bactérie plus présente

Mais l’analyse des tampons a aussi permis d’affiner les connaissances sur la bactérie à l’origine du SCT. Et là encore, les résultats sont éclairants. En octobre, le Pr Gérard Lina, responsable du CNR, livrait une évaluation précise de la présence du staphylocoque.

Cette bactérie compose 4 % de la flore vaginale, mais seul un quart produit la toxine. Le portage est donc d’environ 1 %. Ce taux est en réalité plus élevé, et s’établit à 4 %. Et des femmes en parfaite santé sont porteuses de ce staphylocoque.

Cette observation peut sembler alarmante. C’est en réalité un bon signe. « Cela signifie que ces femmes ont développé un système immunitaire qui leur permet de ne pas tomber malade », explique le Pr Lina, contacté par Pourquoidocteur.

L’explication de cette protection reste un mystère pour le moment. Mais les scientifiques ont prévu de poursuivre les analyses. « Notre objectif sera d’en savoir plus en comparant les fluides menstruels des femmes en bonne santé et de celles qui ont développé des chocs », confirme le responsable du CNR. Car il est clair que la nature des tampons et coupes menstruels n’a pas un impact direct sur ces différences.