Plusieurs cas de rougeole à Poitiers... Et si on était face à une épidémie ?

10 cas de rougeole déclarés par le CHU de Poitiers, auxquels il faut ajouter 77 cas à Bordeaux le mois dernier. Nous sommes face au retour en force de cette maladie. Voire devant un début d'épidémie. Désolant pour une maladie qui a disparu dans certains pays du nord de l'Europe.

L’exemple de Bordeaux nous avait prouvé que nous n'étions pas débarrassés de la rougeole. L'annonce, par le CHU de Poitiers, de 10 cas de cette maladie, dont certains ont nécessité une hospitalisation, interpelle les pouvoirs publics, les spécialistes des maladies infectieuses et ceux de la vaccination.

L'Europe a en effet mis en place, entre 2005 et 2010, un plan d'élimination de cette maladie, c'est-à-dire qu'après cette date, il ne devait, théoriquement, plus y avoir d'épidémies, même minimes. Avec succès dans les pays du nord de l'Europe. En particulier aux Pays-Bas, où la maladie a carrément disparu.

Le « civisme » sanitaire, premier rempart contre les épidémies

Pas par miracle ! La diminution ou l'éradication d'une maladie infectieuse est proportionnelle au taux de vaccination, qui est clairement insuffisant en France. Dans notre pays, la maladie avait, dans un premier temps, pratiquement disparu et les cas se comptaient sur les doigts de la main. Un pic en 2005 a changé la donne. Depuis le 1er janvier 2008, plus de 23 000 cas de rougeole ont été déclarés en France, dont près de 15 000 cas notifiés en 2011. Le combat n’est pas gagné, loin de là, comme le confirme ce qui est probablement un nouveau pic.

Pas toujours bénigne

La rougeole, dans la plupart des cas, n'était pas considérée comme une maladie grave. Toutefois, le ton a changé de la part des autorités de santé qui parlent aujourd'hui de maladie hautement contagieuse à prendre au sérieux. Depuis 2008, plus de 1 000 cas ont présenté des complications, des hospitalisations et 10 sont décédés. C’est pourquoi elle est redevenue une maladie à déclaration obligatoire...

Le vaccin est efficace, mais cette histoire démontre que se vacciner, c’est certes se protéger, mais aussi protéger les autres. On a les moyens de faire disparaître ces maladies. Dans son communiqué, l'ARS met en avant "une couverture vaccinale insuffisante", notamment en Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement en Gironde. Probablement les même constatations seront tirées dans le Poitou.

Rappelons que le vaccin, qui se fait en deux injections, s'appelle le ROR (rougeole, oreillons, rubéole). Il est recommandé entre 12 et 18 mois et peut être rattrapé à tout âge.