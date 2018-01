Cerveau

L'anesthésie générale perturbe le QI des enfants de 6 à 12 ans

Une étude réalisée à Shanghai montre que des anesthésies générales qui durent plus de 3 heures modifient le QI des enfants d'âge scolaire pendant plus de 3 mois après la chirurgie.

On se demande toujours quel impact peut avoir une anesthésie générale (AG) sur le cerveau des enfants. En fait, tout dépend de l’âge : avant 3 ans, l’AG serait associée à une altération du développement cérébral, des altérations retrouvées aussi chez l’animal immature. Qu’en est-il pour les enfants plus âgés ? Une étude réalisée à Shanghai montre que des anesthésies générales qui durent plus de 3 heures modifient le QI des enfants d'âge scolaire, pendant plus de 3 mois après la chirurgie.

Cette équipe chinoise de Shanghai a étudié l’impact de l’AG réalisée lors d’une chirurgie orthopédique sur l'intelligence d’enfants scolarisés. 209 enfants âgés de 6 à 12 ans ont été répartis en 4 groupes selon la durée de l'anesthésie générale qui variait de 1 à plus de 3 h. Leur QI a ensuite été mesuré de façon standard (matrices progressives de Raven) avant et après les opérations.

Altération 3 mois si l’anesthésie dépasse 3 heures

Résultats : les QI sont significativement diminués chez les enfants ayant eu une anesthésie de plus de 3 heures, une diminution qui se prolonge jusqu’à 1 mois après l'anesthésie ; mais tout revient à la normale, c’est-à-dire au QI avant l’opération, 3 mois après l'intervention.

De plus, l’altération du QI est influencée par la durée d'exposition aux anesthésiques à un âge plus jeune, mais aussi au fait que l’enfant soit prématuré, ainsi que par le niveau d’éducation de la mère. En effet, l’altération du QI a été relevée chez 36,2 % des enfants de mères à faible niveau d’éducation, chez 18,2 % de mères de niveau d’éducation intermédiaire et 9,7 % de mères à haut niveau d’éducation.



Les chercheurs concluent que des anesthésies générales qui durent plus de 3 heures modifient le QI des enfants d'âge scolaire, pendant plus de 3 mois après la chirurgie orthopédique, d’autant plus que l’enfant a été prématuré et que le niveau d'éducation de la mère est faible.