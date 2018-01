Dépistage du cancer

Un test sanguin pour dépister plus tôt le cancer et le rendre accessible au traitement

Des chercheurs américains ont mis au point un nouveau test réalisé qui permet de dépister huit types de cancer courants dans 7 cas sur 10 au moins avec une seule prise de sang. Il permet aussi d'identifier la localisation de ce cancer.

Ce test sanguin est basé sur l’analyse de l’ADN et des protéines du cancer circulant dans le sang : c’est la « biopsie liquide ». Il évalue les taux de huit protéines cancéreuses et la présence de mutations cancéreuses sur des gènes portés par l'ADN circulant dans le sang. Bien qu’il ne dépiste pas tous les cancers possibles chez l’adulte, il identifie de nombreux cancers qui ne seraient sinon pas détectés.

Très grande spécificité

Le test permettrait de dépister en une fois les huit cancers les plus courants qui représentent plus de 60% des décès par cancer aux États-Unis. De plus, 5 des cancers couverts par ce nouveau test ne font actuellement l'objet d'aucun dépistage organisé.

Dans cette étude, le test a plus de 99 pour cent de spécificité pour les cancers. Cette très grande spécificité est essentielle car des résultats faussement positifs pourraient est responsables de nombreux examens inutiles et coûteux, voire d’opérations chirurgicales exploratoires pour confirmer la présence du cancer suspecté à tort. Le test a été utilisé sur 812 contrôles sains et n'a produit que sept résultats faussement positifs. Les résultats ont été publiés en ligne par la revue Science le 18 janvier 2018.

Une sensibilité qui varie selon les cancers

Pour évaluer sa capacité à dépister les cancers et à ne pas passer à côté d’un cancer, que les médecin appellent la « sensibilité », le test a été évalué chez 1 005 malades atteints de cancers non métastatiques de stade I à III de l'ovaire, du foie, de l'estomac, du pancréas, de l'œsophage, du colon et du rectum, du poumon ou du sein.

La sensibilité globale du test, c’est-à-dire sa capacité à trouver un cancer, est de 70% et varie d'un maximum de 98% pour le cancer de l'ovaire à un minimum de 33% pour le cancer du sein (où il existe d’autres tests de dépistage comme la mammographie). Pour les cinq cancers qui n’ont actuellement pas de tests de dépistage (cancers de l'ovaire, du foie, de l'estomac, du pancréas et de l'œsophage), la sensibilité varie de 69% à 98%, ce qui constitue un réel progrès.

Une avancée pragmatique

Bon nombre des traitements anticancéreux les plus prometteurs dont nous disposons aujourd'hui ne profitent qu'à une petite minorité de malades. Ce sont des avancées majeures, mais le diagnostic trop tardif d’un cancer chez de nombreux malades fait que ces traitements sont moins efficaces et c’est une perte de chance pour eux.

Si nous voulons progresser dans le traitement des cancers, nous devons les diagnostiquer plus tôt et donc commencer à regarder le dépistage de façon plus pragmatique. En ayant bien conscience qu'aucun test, quel qu’il soit, ne permettra de détecter tous les cancers.

L’avancée considérable de la biopsie liquide

« L'utilisation d'une combinaison de biomarqueurs sanguins sélectionnés pour la détection précoce des cancers peut potentiellement changer la façon dont nous dépistons le cancer, et elle repose sur la même logique d'utilisation de combinaisons de médicaments pour traiter les cancers », explique Nickolas Papadopoulos, auteur principal et oncologue à l’Université Johns Hopkins.

« Les mutations portées par l'ADN circulant des tumeurs peuvent être des marqueurs hautement spécifiques d’un cancer et, pour capitaliser sur leur grande spécificité, nous avons cherché à développer un test basé sur un petit nombre de biomarqueurs, mais robuste et capable de détecter au moins une mutation dans la grande majorité des cancers. Il est, en effet, essentiel de garder un assortiments de mutations minimes pour minimiser les résultats faussement positifs et garder ces tests de dépistage abordables ».

Un travail de sélection des biomarqueurs

Les chercheurs ont d'abord exploré plusieurs centaines de gènes et 40 marqueurs protéiques, réduisant le nombre à 16 segments de gènes et huit protéines.

Ils soulignent que ce test moléculaire est uniquement destiné au dépistage du cancer et, par conséquent, il est différent des autres tests d’ADN, qui reposent sur l'analyse d'un grand nombre de gènes associés à un cancer donné afin d’identifier des cibles thérapeutiques éventuelles. Les traitements ciblés dirigés contre une mutation sont en effet les traitements actuels les plus performants.

Apport de l’intelligence artificielle

« Une nouveauté de notre méthode de classification est qu'elle combine la probabilité d’analyser différentes mutations de l'ADN parallèlement à la mesure des taux de plusieurs protéines afin d’en faire la synthèse finale », explique Cristian Tomasetti, professeur agrégé d'oncologie et de biostatistique.

« Un autre aspect nouveau de notre approche est qu'elle utilise l'apprentissage automatique de l’intelligence artificielle pour permettre au test de déterminer avec précision l'emplacement d'une tumeur sur un petit nombre de sites dans le corps chez 83% des patients ».

Pour identifier les mutations et les protéines cibles de leur test, l'équipe de recherche a analysé les données collectées pendant plus de trois décennies de recherche sur la génétique du cancer, compilée au Ludwig Center de Johns Hopkins, où ont été créés les premiers modèles génétiques du cancer.

Un test proche de la routine

Ce test, baptisé CancerSEEK, est donc une simple prise de sang et il pourra, en principe, être réalisé dans n’importe quel laboratoire de biologie de ville, en même temps que d'autres analyses de sang de routine. Il pourrait être commercialisé pour la somme de moins de 500 dollars.

La détection précoce offre la possibilité d'améliorer les résultats pour les patients. Dans le meilleur des cas, les cancers seraient détectés suffisamment tôt pour être guéris par la chirurgie seule, mais même les cancers précoces qui ne sont pas curables par la chirurgie seule répondront à une chimiothérapie.

Des études de validation, plus importantes de ce test, sont actuellement en cours.