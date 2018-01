Jeûne

Jeûner c’est se soigner

Un nombre croissant de chercheurs pense que jeûner peut aider là brûler plus de graisses, perdre du poids et ainsi améliorer leur santé. L’objectif n’étant pas qu’esthétique.

Un traitement simple, efficace et peu coûteux ...n’est pas un rêve. Différents experts occidentaux assurent que les périodes de jeûne sont bénéfiques et peuvent stimuler l'immunité tout en contrôlant l'inflammation intestinale. Le jeûne existe depuis des siècles, Hippocrate l’utilisait comme un moyen de promouvoir la perte de poids. Il réduit non seulement le risque de maladie coronarienne et de diabète, mais provoque également des changements significatifs sur les niveaux de cholestérol sanguin d'une personne. Le pratiquer de manière hebdomadaire est le meilleur moyen de maintenir un corps sain et de ralentir le processus de vieillissement. Pour y arriver, il faut préparer le corps à cela. Il demeure particulièrement utile pour les personnes en surpoids.

La recette du jeûne idéal

S’il peut avoir des effets positifs, il ne faut pas pour autant faire n’importe quoi. L'une des façons de l’effectuer avec succès consiste à regarder et à contrôler ce que vous mangez, mais aussi la façon dont vous mangez. Avant de commencer le jeûne, évitez de consommer des aliments très difficiles à digérer, tels que la viande rouge. Limitez également les boissons sucrées ainsi que le sel et le café. Évitez les desserts sucrés qui vous donnent soif et abaissez votre taux de sucre dans le sang après quelques heures.

La meilleure nourriture avant le jeûne est la nourriture qui a été bien cuite. Buvez suffisamment d'eau pour rester hydraté le jour J. Il est recommandé d’adopter ce régime de la manière la plus progressive possible afin de ne pas traumatiser le corps. Que vous soyez en bonne santé ou malade, votre organisme sera gagnant.

Selon les défenseurs de cette pratique, il est conseillé de l’effectuer un à quelques jours par semaine.