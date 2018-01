Meningite mortelle à Dijon

7 Questions sur la méningite mortelle chez un jeune homme de 23 ans

L'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté a confirmé le décès, par méningite, d’un jeune homme de 23 ans, près de Dijon. Réponses aux questions posées par ce drame

Quels sont les symptômes de la méningite ?

Un très violent mal de tête

Des vomissements en jet…

Ca ça existe dans de nombreuse infections, mais s’ajoute un signe très spécifique : la raideur de nuque, que le médecin retrouve facilement, mais que les parents peuvent suspecter si l’enfant reste en chien de fusil, la tête sous les draps. Là pas de doute ce sont les méninges qui souffrent.

Comment fait-on pour savoir ce que l'on a exactement ?

On hospitalise en urgence. On commence par éliminer le diagnostic d’hémorragie méningée incompatible avec la ponction lombaire dont l’état du liquide est le juge de paix…

Et on voit quoi quand on analyse ce liquide ?

Soit il est purulent et c’est une méningite due à une bactérie. C’est grave, mais théoriquement sensible aux antibiotiques qu’il faut vite injecter.

Soit le liquide est clair et là deux solutions après analyse. Soit c’est une méningite due à un virus… Et on est un peu démuni, mais en général c’est pas grave.

Soit, enfin, le liquide est pur comme de l’eau et c’est un syndrome méningé, beaucoup moins grave.

Qu’est-ce qui provoque une Méningite ?

Dans 80 % des cas, il s’agit d’un virus. C’est douloureux et pénible à supporter, il n’y a pas vraiment de traitement spécifique mais la guérison est la règle. Tout autre histoire avec une bactérie : le liquide céphalo-rachidien devient purulent et tout le système nerveux est en danger. Il s’agit d’une urgence extrême qui heureusement, si le diagnostic est fait à temps, peut bénéficier de l’effet spectaculaire des antibiotiques. Pour faire le diagnostic, pour traiter efficacement, un seul geste : la ponction lombaire. Avec une longue aiguille, on va prélever entre deux méninges un peu de liquide. On le fait dans le bas du dos, parce que les méninges recouvrent non seulement le cerveau mais également son prolongement, la moelle épinière. D’où ce prélèvement entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire, là où se terminent les méninges, là où on peut prélever sans risque de blesser une zone vitale.

Les méningites foudroyantes, celles qui tuent en quelques heures, pourquoi on ne sait pas les soigner ?

En France les méningites entraînent une trentaine de décès par an. Elles touchent essentiellement les enfants de moins de 5 ans et les adolescents. Un impératif, vacciner lorsque c'est possible. Ce sont les méningites à liquide purulent. Les antibiotiques sont efficaces à condition que le traitement soit très rapide. Ce qui n'est pas le cas une fois sur 10. C'est le cas de cette méningite dramatique de Dijon qui est la réapparition d'une forme fulminante et mortelle de la méningite dans la région. Fin 2016, 3 cas de méningite avaient déclenché une campagne massive de vaccinations.

On met longtemps se remettre d’une méningite grave ?

Un séjour en réanimation signifie la plupart du temps des semaines de convalescence. Ensuite il est impératif pour les médecins de comprendre la cause, même si les symptômes ont disparu. D’où toute une batterie d’examens

La méningite touche surtout les enfants ?

Non. Il y a environ 8000 cas de méningite par an en France dont prés de 2000 sont des formes graves. Si on insiste sur les enfants c’est parce que chaque année, quelque 500 à 800 personnes sont touchées par une méningite à méningocoque, la forme la plus grave. La plupart sont des nourrissons ou des jeunes enfants. Un sur dix en meure et 6% des « survivants » ont des séquelles importantes.