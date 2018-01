Vieillissement cérébral

Troubles de la mémoire : seniors, mettez-vous à la gym !

Faire de l’exercice, c’est bon pour la forme, pour le cœur, la circulation, mais ce serait aussi bon pour la mémoire. L’association américaine de neurologie recommande deux séances d’exercice par semaine pour les personnes avec des troubles cognitifs légers.

Bougez ! C’est bon pour la mémoire Si l’exercice physique aide à se maintenir en forme, il aiderait aussi à entretenir la mémoire. Les personnes âgées perdent une partie de leurs fonctions cognitives en vieillissant, c’est un phénomème courant.

Il ne s’agit pas de démence, mais de troubles légers comme des difficultés à comprendre une information lue, ou à effectuer certaines tâches difficiles. Mais, il ne s’agit pas de difficulté pour se laver ou se nourrir, comme c’est le cas pour la démence.

Faire deux séances de sport par semaine permettrait de lutter contre ces légers problèmes cognitifs d’après l’association américaine de neurologie.

Aucun traitement efficace pour soigner les troubles cognitifs

Plusieurs recommandations sont publiées dans Neurology, le Journal de l'American Academy of Neurology. Les médecins devraient recommander à leurs patients, qui ont des troubles cognitifs, de faire de l’exercice deux fois par semaine, cela doit faire partie d’une démarche globale de traitement des symptômes.

L’association rappelle qu’aucun traitement, aucun médicament n’a été prouvé efficace dans le traitement des troubles cognitifs. Aucune étude de long terme et de bonne qualité ne montre que les facultés de pensées ou les troubles de mémoire ont pu être améliorés.

« C’est vraiment une bonne nouvelle que l’exercice puisse améliorer la mémoire, car c’est quelque chose que tout le monde peut faire et qui a bien sûr des effets positifs plus généraux », souligne le principal auteur de la recherche, Ronald C. Petersen, membre de l’association américaine de neurologie. Dans le monde, plus de 37% des plus de 85 ans sont touchés par des troubles cognitifs.