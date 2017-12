Addictologie

La marijuana ne sert à rien contre la dépendance aux opioïdes

De nombreux patients dépendants aux opioïdes dans une clinique de traitement médicamenteux utilisent de la marijuana pour aider à gérer leur douleur et leurs symptômes d'humeur. Un leurre.

Une nouvelle recherche menée par Marian Wilson, de l'Université de Washington State University of Nursing, a révélé que l'utilisation fréquente de la marijuana semble renforcer la relation entre la douleur, la dépression et l'anxiété, et non l'atténuer.

Pour les personnes qui consomment du cannabis, la relation entre la douleur et les troubles de l'humeur est très forte. Au mieux, le cannabis camoufle les autres dépendances mais en aucun cas il ne les fait diminuer. La recherche, récemment publiée dans la revue Addictive Behaviors, impliquait 150 patients vus dans une clinique de sevrage aux opioïdes.

Le faux semblant

Des études antérieures ont montré que près des deux tiers des patients recevant un traitement médicamenteux pour la dépendance aux opioïdes souffrent également de douleurs chroniques, de dépression et d'anxiété.

Environ 67% des patients de la clinique, interrogés par le Dr. Wilson et son équipe, ont déclaré avoir consommé de la marijuana au cours du dernier mois. Certains admettent qu'ils l'utilisent uniquement à des fins récréatives, mais un grand nombre disent qu’ils en consomment pour soulager la douleur, pour le sommeil et leur humeur. « Nous n'avons aucune preuve dans cette étude que le cannabis soulage ces problèmes », assure l’auteur de l’étude.

Les patients pensent que le cannabis est leur ami mais les résultats de l'étude indiquent exactement le contraire pour les toxicomanes : en renforçant le lien entre les sensations de douleur et la détresse émotionnelle, il leur sera plus difficile de gérer leurs symptômes.