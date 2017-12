Gouadeloupe

Pointe-à-Pitre : le CHU se relève après l’incendie

1 200 personnes ont été évacuées de l’hôpital de Point-à-Pitre mardi 28 novembre à cause d’un incendie dans un local technique. Aucune victime n’est à déplorer suite à cet accident.

Le CHU de Point-à-Pitre vit hors de ses murs. Après l’incendie d’un local technique, 1 200 personnes ont été évacuées du bâtiment mardi 28 novembre. Aucune personne n’a succombé à l’accident. Immédiatement, le « plan blanc » a été déclenché.

Pour le personnel soignant, l’objectif consiste à mettre les gens en sécurité tout en tenant compte de leurs contraintes en terme de motricité. Une partie des patients s’est dirigée vers les hôpitaux voisins, mais la majorité des pensionnaires ont dû attendre devant l’hôpital en fumée. Le feu a détruit divers matériels médicaux.

Du bricolage pour patienter

Le temps de réparation sera long. Entre le matériel, les chambres et les normes à respecter, le travail ne fait que commencer. En attendant, les autorités locales cherchent différentes options. Parmi elles, un hôpital de campagne va être installé dans les prochains jours.

Une commission médicale s’est réunie pour évaluer la gravité de la situation. Elle devra rapidement prendre des mesures pour rompre la période de crise actuelle. Pour rassurer les malades, le préfet, des élus, des syndicats et des habitants sont venus leur prêter main forte. Des pompiers et des médecins de métropole ont été envoyés sur place.

La préfecture a également annoncé que la ministre de la santé Agnès Buzyn viendrait « pour rencontrer les patients et les professionnels concernés par l'incendie ».