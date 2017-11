Rééducation

Des jeux sociaux au secours de la récupération chez les handicapés

Un jeu vidéo collaboratif stimule la récupération des handicapés physiques après un AVC. Pour rendre cette découverte concrète, les chercheurs de l’Imperial College ont conçu un jeu vidéo appelé Balloon Buddies.

Jouer pour se rétablir. Un jeu a été créé pour récupérer après un accident vasculaire cérébral. En effet, « Balloon Buddies » est conçu pour permettre aux participants en bonne santé de jouer avec un joueur moins habile.

Pour être le plus efficace possible, le jeu utilise des animations, des sons et des retours de vibrations similaires aux jeux vidéo conventionnels.

Equilibrer les handicaps entre les joueurs

Il s’agit d’un jeu de coopération qui oblige les utilisateurs à équilibrer une balle sur une poutre qui est soulevée à chacune de ses extrémités par des ballons gonflés par chacun des joueurs. Le but du jeu est de modifier l’inclinaison de la poutre de manière à ce que la balle entre en collision avec des cibles mobiles afin de collecter des points. Le contrôle est rendu plus difficile pour le joueur sain afin de lui donner un certain handicap.

Les chercheurs ont montré que ce type de collaboration est plus gratifiant pour le partenaire handicapé par son accident vasculaire, plus difficile pour le partenaire sain, et globalement plus amusant pour les deux car ils doivent continuellement travailler ensemble pour marquer des points.

Fédérer pour progresser

L'équipe a testé Balloon Buddies en incitant les patients à jouer en mode solo, puis en partenariat avec des volontaires en bonne santé. Ils ont constaté que la performance du malade était améliorée quand il jouait avec quelqu’un de sain.

Les résultats publiés dans le journal de NeuroEngineering and Rehabilitation suggèrent qu'en augmentant l'engagement avec des personnes saines, les malades sont plus susceptibles d'augmenter l'effort qu'ils mettent dans la rééducation.

Les chercheurs visent à développer davantage ce jeu dans une perspective de concept multijoueurs. « Les jeux vidéo sont un excellent moyen de fournir des exercices répétitifs pour aider les malades à se remettre de maladies hadicapante », affirme Michael Mace, l’auteur principal de l’étude. « Nous avons développé Balloon Buddy pour qu’ils puissent s'entraîner avec leurs amis, leur famille ou leurs soignants de façon collaborative et ludique pour les 2 ».

L'équipe va maintenant mener une étude plus large pour savoir si les patients sont plus motivés à s'entraîner sur des périodes plus longues.