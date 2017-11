Accident vasculaire cérébral

Eliminer le caillot six heures après l’AVC, c’est possible pour certains

Réduire les risques de complications après un AVC impliquait jusqu’ici d’intervenir sur la victime dans les six heures. Une étude montre qu’il est possible d’intervenir jusqu’à 24 heures après le début de l’accident.

Un espoir pour la récupération des personnes touchées par un accident vasculaire cérébral ! Aujourd’hui, il est recommandé d’enlever le caillot de sang dans les six heures qui suivent le début d’un AVC (chaque seconde d’arrêt du sang correspond à la mort de milliers de cellules nerveuses !). Il serait dans certain cas possible d’aller jusqu’à 24 heures d’après une étude publiée dans le New England Journal of Medecine. Cela pourrait réduire l’invalidité de certains malade.

Une autonomie plus rapidement récupérée

L’étude DAWN a portée sur 206 victimes d’AVC, arrivées à l’hôpital entre 6 et 24 heures après le début de l’accident. Une partie d’entre elles a été soumise à un traitement médical classique, l’autre partie a subi une thrombectomie, qui permet d’éliminer le caillot.

Pour 48,6 % de ces dernières personnes, les jours suivants l’AVC se sont caractérisés par une réduction du handicap. Ces personnes ont pu retrouver leur autonomie dans leur vie quotidienne 90 jours après le traitement. Un chiffre qui atteignait 13,1% seulement pour les patients traités par le traitement conventionnel sans thrombectomie.

L’urgence demeure en cas d’AVC

Le co-auteur de l’étude, Tudor Jovin, invite les patients à la prudence. « Lorsque la partie du cerveau endommagée par l’AVC est petite, on se rend compte que la thrombectomie peut faire la différence, même après la fenêtre des six heures. Cependant, cela ne diminue pas l’urgence de transporter les patients au plus vite à l’hôpital en cas d’AVC. » Chaque seconde compte pour sauver une personne victime d’AVC…et surtout pour sauver le plus possible de cellules nerveuses dans son cerveau