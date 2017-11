The Global Nutrition Report

La malnutrition touche désormais l'ensemble de la planète

Selon le rapport mondial de la nutrition 2017, l'ensemble de la planète est confronté à une crise de la malnutrition, aussi bien en termes de surpoids que de dénutrition.

Le fléau de la malnutrition touche désormais la quasi-totalité des pays du monde. Tel est le constat alarmant dressé par le "Global Nutrition Report", le rapport annuel mené sur 140 pays du monde dévoilé ce samedi 4 novembre lors du du sommet mondial sur la nutrition de Milan. Parmi les 140 pays étudiés, le rapport de Global Nutrition a identifié trois forme majeures de malnutrition : retard de croissance infantile, anémie chez les femmes en âge de procréer, et une croissance inquiétante des femmes adultes en obésité ou en surpoids.

D'après le rapport, une personne sur trois est atteinte de malnutrition dans le monde. Plus de 155 millions d'enfants de moins de cinq ans rencontrent un retard de croissance à cause d'un manque de nourriture et 52 millions souffrent de maigreur extrême, notamment en Afrique et en Asie. À l'inverse, jusqu'à 1,9 milliard d’adultes (sur les 7 milliards de la population planétaire) sont en surpoids ou obèses. En Amérique du Nord, un tiers des hommes et des femmes souffrent de surpoids ou d'obésité. Les plus jeunes sont également concernés : 41 millions d'enfants de moins de cinq ans sont en surpoids. Ce chiffre se vérifie également en Afrique, où près de 10 millions d'enfants sont considérés comme "trop gros".