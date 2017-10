Santé, bien-être

La moustache, c’est bon pour la santé !

Vous cherchiez encore une bonne raison de vous laisser pousser la moustache ou la barbe ? Le retour de la mode des poils n’est pas forcément qu’un effet de style, il peut aussi avoir des bénéfices pour la santé.

Le mois de novembre est devenu pour beaucoup d’hommes le mois Movember (contraction de "mo" pour moustache en argot australien et "November", novembre en anglais). Ce défi de la moustache, parti d’un groupe d’amis australiens, tente de sensibiliser aux maladies masculines et de récolter des fonds pour financer la recherche.

Au-delà du but caritatif, la moustache et la barbe pourraient aussi avoir des bénéfices pour la santé des hommes. Petit tour d’horizon….

Protéger votre peau

La barbe (et la moustache) serait idéale pour la peau. Entre diminution de l’exposition aux rayons du soleil et celle des agressions dues au rasoir, les poils vous protègent. Par conséquent, votre peau sera plus douce, moins ridée, et moins sujette au cancer de la peau.

Une barrière naturelle

Autre point intéressant relevé dans la presse médicale : la protection contre les allergènes. Cette barrière naturelle aurait en effet la capacité de filtrer les microparticules en suspension dans l’air et de diminuer le risque d’allergie et d’asthme.

Mais attention, la barbe peut être aussi une éponge à bactéries, elle doit absolument être entretenue régulièrement, extrêmement propre, sinon il y a un énorme risque de la voir devenir un nid à microbes !

Faites du bien à votre moral

Le port de cet ornement pileux pourrait augmenter votre confiance en vous et votre assurance, d’après certaines études.

Cerise sur le gâteau, la barbe et la moustache augmenteraient la perception que les gens ont de vous : plus attractif, en meilleur santé, et plus mature.

Une étude récente montre en effet que les femmes sont plus attirées par les hommes barbus ou moustachus. La raison avancée par les chercheurs est qu’un homme capable d’être en bonne santé avec une barde serait perçu comme possédant de meilleurs gènes, et donc comme le meilleur géniteur.