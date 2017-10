Agence de la biomédecine

Greffe d’organes : une campagne pour inciter les vivants à donner

L’Agence de la biomédecine veut augmenter le nombre de dons de rein du vivant. Pour cela, elle lance une campagne d’information jusqu’au 3 novembre.

C’est, en quelque sorte, le don ultime. Chaque année, la greffe d’organe permet à 3 600 personnes d’échapper à l’insuffisance rénale ou la dialyse. Parmi eux, 576 ont reçu un rein à partir d’un donneur vivant. Une belle progression qui doit encore s’améliorer, selon l’Agence de la biomédecine.

L’institution a donc lancé, du 16 octobre au 3 novembre, une campagne d’information à destination des patients et des soignants. L’objectif : inciter les donneurs potentiels à se manifester. Pour cela, des spots radio et télévisés seront diffusés. Des affiches sont également prévues sur Internet.





Peu de complications

Si l’Agence de la biomédecine se montre si active, c’est aussi parce que le nombre de receveurs en liste d’attente dépasse de loin celui d’organes disponibles. Si 3 600 greffes ont été réalisées en 2016, plus de 17 500 patients étaient en besoin. De fait, le rein est l’organe le plus demandé en France. C’est aussi le seul organe qui puisse être intégralement donné par une personne en vie.

Le fossé doit donc se réduire. Or, « la greffe à partir d’un donneur vivant est possible car les risques encourus par la donneur à court et long terme sont faibles », précise l’Agence de la biomédecine. Les complications liées au prélèvement restent peu fréquentes. Et moins d’un quart des volontaires se plaint de douleurs au niveau de la cicatrice.

Les patients eux aussi s’en sortent mieux lorsque le don est issu d’une personne en vie. 10 ans après la greffe, les trois quarts des greffons sont encore fonctionnels. Non seulement leur espérance de vie s’allonge, mais ils retrouvent en plus une fonction rénale correcte.