Une mortalité historique

Alors, comment convaincre les seniors de se vacciner davantage ? Santé publique France compte bien tirer les enseignements de ce Baromètre. Car il y a matière à travailler. Outre la crainte des effets secondaires, les doutes sur l'efficacité du vaccin sont particulièrement marqués. Or, plusieurs facteurs entrent en jeu.

Si les souches en circulation ne correspondent pas à celles contenues dans le vaccin, celui-ci sera moins efficace. De même, si le virus majoritaire est virulent, les complications seront plus nombreuses. Enfin, les patients âgés seront moins bien protégés, car leur système immunitaire réagit moins bien au geste. Autant d'éléments sur lesquels les pouvoirs publics auraient tout intérêt à insister.







De fait, l'épidémie de grippe 2016-2017 a été particulièrement virulente auprès des seniors. Sept hospitalisations sur dix concernaient une personne de plus de 65 ans, et les patients âgés de plus de 75 ans ont été les plus nombreux à peupler les couloirs. Par rapport aux années précédentes, leur présence était deux fois plus élevée.

Du côté des complications sérieuses aussi, les seniors ont été plus nombreux. A eux seuls, les plus de 65 ans ont représenté deux tiers des cas graves. Et la majorité ne s'étaient pas vaccinés. Résultat : l'épidémie se solde par le plus haut taux de mortalité depuis 2006.