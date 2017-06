Essai de phase 1

Grippe : des essais concluants avec le patch vaccin

Ce vaccin de la taille d'un pansement est doté d'aiguilles solubles. Il n'a pas besoin d'être stocké au frigo et peut être auto-administré.

Finies les aiguilles ! Une équipe de chercheurs américains a mis au point un patch-vaccin antigrippal. Son essai de phase 1 présenté dans The Lancet montre que cette alternative à la seringue est sûre et induit une réponse immunitaire robuste contre le virus influenza.

« Malgré les recommandations en faveur de la vaccination, la grippe reste une maladie majeure pouvant mener à d’importantes morbidités et mortalités », rappelle le Pr Nadine Rouphael, responsable de ces travaux et professeur d’infectiologie à l’université Emory (Etats-Unis).

De fait, là-bas comme en France, la population rechigne à se faire vacciner contre la grippe. Sur les 11 millions de Français invités à se faire vacciner chaque année, moins de la moitié se rendent chez leur médecin pour recevoir l’injection. « Avoir une option qui peut être facilement administrée et n’entraînant aucune douleur pourrait améliorer la couverture vaccinale », poursuit la spécialiste.



Des aiguilles solubles

En partenariat avec l’Institut de technologie de Georgie (Etats-Unis), l’équipe du Pr Rouphael s’est donc attelée au développement d’une alternative à la seringue. Les chercheurs ont imaginé un patch de la taille d’un pansement doté d’aiguilles microscopiques et solubles contenant le vaccin antigrippal.

Crédit : Georgia Tech

Après des tests concluants en laboratoire, ils ont étudié leur innovation sur l’homme. A partir de juin 2015, 100 participants de 18 à 49 ans en bonne santé et non vaccinés l’hiver précédent ont participé à cet essai clinique. Certains ont reçu le vaccin traditionnel, tandis que 2 autres groupes ont bénéficié du vaccin en patch. Parmi ces derniers, certains ont été vaccinés par un médecin et d’autres par des volontaires eux-mêmes. Enfin, un dernier groupe a reçu un placebo délivré par le patch.