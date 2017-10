Des mesures d’urgence

La flambée épidémique est prise au sérieux par tous les acteurs sanitaires et politiques. Le 30 septembre dernier, le gouvernement malgache a annoncé des mesures d’urgence, afin de l’endiguer.

Lors d’une allocution télévisée, le premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana a ainsi annoncé la suspension dans la capitale Antananarivo de « toutes réunions ou manifestations ». Dans la ville, six décès dus à la peste avaient été enregistrés en quelques jours. « Il ne s'agit pas d'une suspension définitive », a-t-il précisé, mais d'une mesure provisoire en attendant « l'évolution de la lutte contre cette maladie ».

Des mesures pour limiter la panique et les risques de contamination ont également été prises dans les aéroports et les gares routières.

Contact dans des taxis brousse

Le premier cas a été identifié le 28 août, dans le district d’Ankazobe, dans le centre de l’île. Il est décédé de l’une des deux formes principales, la peste pulmonaire, dans un taxi collectif en direction de la côte est. Deux de ses voisins de route ont été infectés, et sont décédés moins de 24 heures après leur rencontre avec le malade. Rapidement, deux femmes de la famille des voyageurs sont également décédées. L’une d’entre elles avait, entre temps, voyagé en taxi collectif.

Les personnes infectées, et celles avec lesquelles elles étaient rentrées en contact, avaient été traitées, ainsi que leurs domiciles. Des mesures visiblement insuffisantes, à moins que d’autres patients aient été contaminés directement par des rats. Les rongeurs peuvent en effet être vecteurs de puces infectées par la bactérie Yersinia pestis, responsable de la maladie.

60 morts en 2016

Des flambées épidémiques de peste touchent régulièrement l’île de Madagascar. Avec la République Démocratique du Congo et le Pérou, c’est l’un des derniers pays dans lesquels la maladie circule. En 2016, elle y avait touché plus de 60 personnes, et provoqué une trentaine de décès.

« Si elle est détectée à temps, la peste est une maladie curable », rappelle le Dr Charlotte Ndiaye, Représentante de l’OMS à Madagascar. En traitant massivement les malades et les personnes à risque, l’OMS espère mettre un terme à l’épidémie.