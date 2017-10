A 91 ans

Le neurobiologiste Michel Jouvet est mort

Découvreur du sommeil paradoxal, Michel Jouvet a consacré sa vie de médecin et de chercheur à l'étude du sommeil après avoir résister contre les nazis.

Le pionnier de la médecine du sommeil, Michel Jouvet, a rejoint le royaume des songes. A 91 ans, l’ancien patron de l’Inserm à Lyon est décédé à Villeurbanne (Rhône) dans la nuit de lundi à mardi.

Ses découvertes sur le sommeil paradoxal en 1959 ont bouleversé la recherche sur le sommeil. Michel Jouvet a, en effet, montré qu’il n’existait pas seulement la phase d’éveil et de sommeil. Il a montré qu’il existait un entre-deux, une période au cours de laquelle le cerveau est très actif alors que le corps est endormi. Qualifiée de sommeil paradoxal, cette phase est le lieu privilégié des rêves et participe à la maturation du système nerveux et le stockage de la mémoire.

Quelques années plus tard, il établit la classification du sommeil en différentes phases en fonction des ondes cérébrales. Il décrit, ainsi, la phase de sommeil lent caractérisée par une faible activité cérébrale, à l’inverse du sommeil paradoxal durant lequel des mouvements oculaires très rapides sont enregistrés.



Ancien maquisard

Michel Louvet est également à l’origine de la découverte de la mort cérébrale. Un concept qu’il présente pour la première fois en 1959. Il s’est aussi intéressé à la recherche clinique, et a notamment découvert le modafinil, une molécule aux propriétés anti-sommeil. Elle reste aujourd’hui l’un des traitements phares de la narcolepsie et l’hypersomnie.

Autant de travaux pour lesquels le neurobiologiste a reçu de nombreux prix et distinctions comme la Médaille d’or du CNRS en 1989 ou le Prix mondial Simone et Cino del Duca en 1991.

Il a également reçu la croix du combattant volontaire de 1939-1945 et la Légion d’honneur pour avoir rejoint la résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale dans les maquis du Jura.