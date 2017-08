Signe prédictif

Démence : les troubles du sommeil augmentent le risque

Les individus qui ont un sommeil paradoxal écourté ont un risque accru de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer.

Les troubles du sommeil et la démence sont étroitement liés. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer se plaignent souvent d’insomnies ou de somnolence au cours de la journée. Conséquence de la maladie, ces troubles sont aussi un signe prédictif, confirme une nouvelle étude parue dans Neurology.

Ces travaux de l’université de Boston (Etats-Unis) montrent que les perturbations du sommeil paradoxal, période privilégié des rêves, sont associées à un risque accru de développer la maladie d’Alzheimer. Cette phase joue un rôle crucial dans la maturation du système nerveux mais aussi pour le stockage de la mémoire.



Un sommeil paradoxal écourté

Les chercheurs ont obtenu ce résultat en s’appuyant sur l’une des plus grandes et plus anciennes cohortes, dite de Framingham. Dans cette petite ville non loin de Boston, les habitants volontaires et leur descendance sont suivis depuis 1947.

Pour les besoins de ces travaux, le sommeil de 321 sexagénaires a été étudié avec un suivi durant 12 ans. Au cours des ces années, 32 personnes ont développé une démence, dont 24 une maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont remarqué que les personnes diagnostiquées passaient en moyenne 17 % moins de temps en sommeil paradoxal que les autres volontaires. Pour une réduction de 1 % du sommeil paradoxal, le risque de souffrir d’une démence augmente de 9 %. Aucune autre phase du sommeil n’a été associée avec un risque augmenté.

Pour les auteurs, ce résultat suggère que le sommeil paradoxal peut être un signe prédictif de la démence. « Reste maintenant à déterminer pourquoi un sommeil paradoxal écourté prédit un risque plus grand de démence, indique le Dr Matthew Pase du département de neurologie de l’université de Boston. En clarifiant le rôle du sommeil dans le déclenchement de la maladie, l’espoir est d’identifier un mécanisme pour ralentir voir prévenir son apparition. »