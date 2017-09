Etat des lieux

Les psychotropes en tête des recherches sur Internet

Cette famille de médicaments occupent la première place du podium des types de traitement consultés par les Français, avec plus d'un quart des recherches à eux seuls.

Une pharmacie en ligne, Newpharma, a analysé les recherches faites sur Internet par les Français, portant sur les 12 000 médicaments et remèdes recensés par l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM).

Résultats : ce sont les psychotropes (anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères) qui arrivent en tête des familles de médicaments les plus recherchés sur le net en France, avec plus d'un quart des recherches à eux seuls. Ils sont suivis par les remèdes contre les troubles digestifs. Si ces données ne signifient pas forcément que les internautes achètent et utilisent ces produits, elles indiquent le « niveau d'anxiété important en France », souligne Mike Vandenhooft, PDG de Newpharma.

En effet, les Français semblent souffrir principalement de la tête et de l’appareil digestif. Stress, sommeil, dépression, brûlures d’estomac, diarrhée concentrent la majeure partie des recherches.





Amoxicilline, Tramadol et Lévothyrox

Dans le classement des médicaments individuels les plus recherchés sur le web, l’Amoxicilline, un antibiotique utilisé pour combattre des infections bactériennes, arrive à la première place (84 480 recherches par mois). Le Tramadol (84 020), un antalgique, arrive second, suivi par le Lévothyrox (67 460), qui s’est récemment retrouvé sous les feux de l’actualité en raison de modifications dans sa composition.

La nouvelle formule de ce médicament a été mise sur le marché fin mars, et depuis, certains patients se plaignent d'effets secondaires – maux de tête, vertiges, crampes ou encore perte de cheveux. Le changement de formule avait été demandé par l’ANSM afin d’améliorer la stabilité du médicament dans le temps.