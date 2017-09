Pour l'égalité des chances

Il a été suivi dans sa démarche par de nombreuses personnalités, séropositives ou non. Françoise Barré-Sinoussi, chercheuse et Prix Nobel de médecine 2008 pour la co-découverte avec le Pr Luc Montagnier du virus du sida en 1983, et deux anciennes ministres de la Santé, Marisol Touraine et Roselyne Bachelot, ont signé la pétition, mais aussi Jean-Paul Gaultier, Nahuel Pérez Biscayart – acteur principal du film 120 battements par minute, Grand Prix du festival de Cannes 2017 –, Inès de La Fressange, la créatrice Agnès B ou encore la journaliste Daphné Bürki et Norbert, le cuisinier et animateur.

D’autres anonymes, médecins, avocats, publicitaires, artistes, entrepreneurs, attachés de direction, ont aussi rejoint la cause. « Ce virus continue d’empoisonner nos vies, regrette Camille Genton. Ce virus de la discrimination et du rejet s’applique à nous comme une double peine. » Pour lui, comme pour les 150 000 porteurs du VIH en France, il réclame « une vraie égalité des chances et de traitement, totale et inconditionnelle ».