Les artères sont protégées par l’autophagie

« L’autophagie est un processus intracellulaire par lequel la cellule dégrade une portion de son cytoplasme (contenu de la cellule entre la membrane et le noyau) pour faire face à un stress ou un manque de nutriments », explique l’Inserm. Et ce qu’ont montré les chercheurs, c’est que les frottements causés par le sang sur les parois artérielles jouaient un rôle essentiel dans l’autophagie.

Ils ont, pour cela, bloqué le processus chez des souris. Ils ont alors observé une recrudescence des plaques dans les zones des artères habituellement protégées de l’athérosclérose. Ils en ont donc conclu que plus les frottements sont élevés, plus l’autophagie est stimulée, et moins les athéromes se forment.

Nouvelles perspectives de traitement

« Stimuler spécifiquement l’autophagie permettrait de prévenir la formation des plaques d’athérome, et donc de réduire les risques d’infarctus ou d’AVC, véritable défi majeur pour la santé publique », estime Chantal Boulanger, l’une des auteurs de l’étude.

Avec la maîtrise des facteurs de risque, qui sont l’hypercholestérolémie, le surpoids et l’hypertension artérielle, et le tabagisme, et l’utilisation des statines qui réduisent les incidents chez les personnes à haut risque cardiovasculaire, cette découverte pourrait ouvrir des nouvelles perspectives de traitement de l’athérosclérose.