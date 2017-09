EAET

Fibromyalgie : une thérapie psychologique réduit la douleur

Une technique thérapeutique développée par un médecin américain, l’EAET, améliorerait les symptômes de la fibromyalgie chez un tiers des patients.

La fibromyalgie est une maladie complexe, sans doute aux causes neurologiques mais dont l’origine exacte reste encore floue. Son traitement l’est aussi. Antalgiques et antidépresseurs peuvent être prescrits, mais face à leur manque d’efficacité relatif, certains se tournent vers des techniques non médicamenteuses.

La relaxation, en premier lieu, a montré son efficacité. Les thérapies cognitivo-comportementales aussi. Un médecin américain, Howard Schubinder, directeur du Mind body medicine program de l’hôpital Providence de Southfield (Michigan, États-Unis), a développé une nouvelle approche appelée Emotional awareness and expression therapy (EAET).

Lors d’un essai clinique, des patients atteints de fibromyalgie l’ont testée. Après huit séances de 90 minutes et un suivi de six mois, plus d’un tiers (35 %) des patients ont déclaré se sentir « mieux » ou « bien mieux ».

Expériences émotionnelles

La thérapie encourage la parole sur des expériences émotionnelles liées à des traumatismes, des conflits ou des problèmes relationnels.

« De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont fait face à l’adversité dans leur existence, comme la victimisation, des problèmes familiaux ou des conflits internes, qui peuvent tous créer des émotions importantes qui sont souvent supprimées ou évitées, explique Mark Lumley, professeur de psychologie à la Wayne State Université (États-Unis), qui a dirigé l’étude. Les dernières recherches en neurosciences suggèrent qu’ils peuvent fortement contribuer à la douleur, et à d’autres symptômes physiques. »

Le principe de la thérapie est donc d’aider les patients à surpasser ces troubles émotionnels pour réduire leurs symptômes, plus que de simplement les accompagner dans l’acceptation de leur fibromyalgie.