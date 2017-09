Si la chanteuse a accepté de parler de sa maladie dans son documentaire, ce n’est pas seulement pour se raconter. Elle espère aussi « aider à la prise de conscience et connecter les personnes qui sont atteintes », a-t-elle expliqué dans un tweet. Elle répond à ses fans atteints de la maladie.

« Ma douleur ne m'est d'aucune utilité sauf si je la transforme en quelque chose de bénéfique. J'espère que les gens souffrant des mêmes maux et qui verront le film sauront qu'ils ne sont pas seuls », explique-t-elle dans le film.

À la fin de l’année, la jeune femme de 31 ans devrait donc se retirer de la scène. Une décision pas forcément judicieuse : dans la fibromyalgie, le travail est un facteur favorable : le niveau de douleur des personnes qui conservent une activité professionnelle est plus faible. Mais après un film, la tournée Joanne, sa prestation au Superbowl et son documentaire, le tout en traînant des douleurs parfois handicapantes, Lady Gaga a peut-être besoin d’une pause.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.