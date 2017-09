Déployer la télémédecine

Autre investissement : la télémédecine. Le gouvernement mise sur cette solution pour assurer l’organisation des soins partout sur le territoire et réduire les inégalités d’accès à un médecin. Dans le cadre du GPI, 50 millions d’euros seront investis sur 5 ans. Ils serviront, notamment, à développer les équipements numériques nécessaires et les possibilités de paiement et de lecture de la carte vitale à distance. Des mesures devront être mises en œuvre « dès 2018 », précise la feuille de route.

LE GPI prévoit également d’investir 400 millions d’euros pour favoriser le développement des maisons de santé et centres de santé. L’objectif est de respecter la promesse d’Emmanuel Macron de doubler le nombre de ces structures à la fin du quinquennat. « Aujourd’hui, on dénombre près de 930 maisons de santé et 350 centres de santé pluri-professionnels sur le territoire », indique le rapport.

Toutes ces réformes devront être conduites dans le cadre de l’ONDAM, à en croire la feuille de route d’Agnès Buzyn. Des précisions seront apportées lors de la présentation du projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2018 le 27 et 28 septembre prochains.