Pour la FIV et la compréhension des fausses-couches

« C’est un résultat de recherche excitant et important, se réjouit Sir Paul Nurse, directeur de l’Institut Francis Crick. L’étude a été menée dans les limites des réglementations, et offre une perspective nouvelle sur les processus biologiques en jeu lors des cinq ou six premiers jours du développement embryonnaire. »

La suite des opérations : répéter le même processus avec les autres gènes suspectés. « Si nous connaissions les gènes clé responsables du développement correct ou non d’un embryon en bonne santé, nous pourrions apporter des améliorations à la FIV, mais aussi aux raisons pour lesquelles les grossesses peuvent échouer », ajoute le Dr Niakan.

Au Royaume-Uni, il est possible d’effectuer des expériences sur les embryons pendant les 14 jours après la fécondation, du moment qu’ils n’ont pas été implantés.