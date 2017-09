Paquet à 10 euros

Tabac : six hausses de prix prévues d’ici 2020

Pour atteindre l’objectif annoncé du paquet de cigarettes à 10 euros en 2020, la ministre de la Santé a annoncé six hausses de 35 centimes à un euro en trois ans.

C’était une promesse d’Emmanuel Macron. Il était établi que d’ici quelques années, le prix du paquet de cigarette passerait à 10 euros. Le moyen d’y arriver était encore inconnu. Invitée d’Europe 1 ce mercredi matin, Agnès Buzyn a enfin détaillé le calendrier des augmentations.

« Les arbitrages ont été rendus, a-t-elle expliqué. Nous allons, dès la fin de l’année, harmoniser le prix des paquets de tabac, et notamment les plus faibles en augmentant en moyenne de 35 centimes d’ici la fin de l’année pour arriver à 7,10 euros. » Ensuite, chaque année, le paquet prendra un euro. Il coûtera 8 euros en 2018, 9 euros en 2019, et enfin 10 euros en 2020.

Petit à petit

Mais ces hausses annuelles ne seront pas toutes réalisées en une fois. « Il y aura une hausse d’un euro en mars prochain, et ensuite des hausses de 50 centimes d’euro en avril et en novembre 2019 et de 50 centimes d’euro en avril 2020 et 40 centimes en novembre 2020 », a précisé la ministre.

Des augmentations progressives qu’elle justifie par la nécessité de laisser aux fumeurs le temps « de se préparer et de trouver des moyens d’arrêter de fumer. C’est un calendrier qui permet à chacun de se mettre dans la perspective d’un arrêt », a-t-elle ajouté.