Journée nationale

Santé : près d'un Français sur deux se plaint de la pollution de l'air

Les Français sont nombreux à penser que la qualité de l'air se dégrade et que cela a un impact sur leur santé. Et ils estiment être mal informés sur les dangers.

Gêne respiratoire, toux, nez qui coule, symptômes asthmatiques… Plus de 4 Français sur 10 rapportent avoir ressenti l’année dernière des effets négatifs sur leur santé de la pollution de l’air. Une proportion qui grimpe dans les grandes villes, et en particulier dans la région parisienne, où plus de la moitié des habitants dénonce la pollution, selon un sondage OpinionWay pour Generali publié à l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air (1).

Un état de santé dégradé qui fait dire aux Français que la qualité de l’air s’est détériorée ces 5 dernières années. Ils sont, en effet, 52 % à le penser. Les Franciliens sont plus sévères : 68 % estiment qu’ils respirent un air moins pur.



Un air plus respirable

Et pourtant, les relevés réalisés ces dernières années montrent au contraire que les polluants sont de moins en moins présents dans l’atmosphère. « Les mesures de particules fines, de dérivés soufrés ou d’oxyde d’azote montrent plutôt une amélioration de la qualité de l’air.

« Mais ce que l’on garde en mémoire, ce sont les pics de pollution, relève le Pr Bruno Housset, chef du service de pneumologie au centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-Marne) et président de la Fédération du Souffle. Il faut toutefois rappeler que les dangers pour la santé sont davantage liés à la pollution de fond que ces pics dont les médias se font l’écho. »

Source : Generalli

Les pics ne sont en fait que l’arbre qui cache la forêt. Si, lors de ces périodes, les hospitalisations ou les consultations pour gêne respiratoire augmentent, la pollution quotidienne est celle qui provoque le plus de dégâts sur notre santé. Chaque jour, les polluants s’accumulent dans notre organisme et endommagent nos poumons, nos vaisseaux et notre cœur. « C’est cette pollution quotidienne qui entretient les phénomènes inflammatoires et provoque les pathologies et raccourcit la durée de vie », comment le Pr Housset.