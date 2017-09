Les poumons souffrent

Sans surprise, les concentrations de NOx sont plus élevées sur le Vieux continent qu’ailleurs dans le monde. Par rapport aux promesses des tests en laboratoire, les émissions d’oxydes d’azote sont 4 à 7 fois plus élevées. Or, 90 % des décès recensés ici sont dus à des pathologies respiratoires ou cardiovasculaires directement liées à l’exposition à ces polluants.

Et pour cause : les NOx sont des gaz irritants qui pénètrent profondément les poumons. « Chez les personnes sensibles, ils peuvent provoquer des difficultés respiratoires, une hyperréactivité bronchique, et chez l’enfant ils favorisent l’accroissement de la sensibilité des bronches aux infections », explique la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Au vu de ces risques, améliorer la qualité des moteurs semble donc essentiel. Les auteurs de cette étude insistent sur ce point. Ils ont testé un modèle dans lequel les véhicules diesel pollueraient aussi peu que des moteurs à essence. Cela aurait réduit la mortalité prématurée de 78 %. De quoi inciter à revoir ses pratiques.





Plus de véhicules depuis le scandale

Le plus inquiétant, c’est que tous les pays ne sont pas égaux face à la pollution. L’Italie est, par exemple, deux fois plus à risque que la France. « Cela montre à quel point la pollution atmosphérique peut être dangereuse, particulièrement au nord de l’Italie, qui est une zone très peuplée », souligne Jan Eiof Jonson, qui a signé les travaux.

Malheureusement, le scandale mondial n’a pas eu l’impact escompté. Ce serait même le contraire, à en croire une étude européenne. En 2016, six millions de véhicules « sales » de plus ont circulé sur les routes. La France semble en avoir tiré les leçons puisqu’elle ne figure pas parmi les pays les plus consommateurs.

La législation pourrait toutefois se renforcer. Depuis le 1er septembre, les émissions polluantes émises par les voitures font l’objet d’un contrôle accru. Bruxelles a promis en effet des « nouveaux tests plus réalistes obligatoires ».