Le don de gamètes se développe

L’ouverture du don de sperme et d’ovocytes aux donneurs n’ayant jamais eu d’enfant a permis une hausse importante du nombre de donneurs l'an dernier.

Entre 2015 et 2016, le nombre de donneurs est passé de 255 à 493, soit une progression de 93 %, et le nombre de donneuses de 540 à 729, soit 40 % de plus. Parmi ces dernières, 16 % n’ont jamais eu d’enfant. Des dons qui permettent à des milliers de couples stériles d'avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA).

Pour l’agence, il n’y a pas de doute, l’évolution de la loi a permis d’augmenter le don. Sa médiatisation a également permis d’augmenter le niveau de connaissance du public. Selon le rapport, 82 % des Français savent que le don de spermatozoïdes est autorisé (+4 points de progression en un an), et 62 % pour le don d’ovocytes (+1 point).

Les règles du don sont mieux connues : 45 % savent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un enfant pour donner ses gamètes (+7 points de progression en un an).