Réalisée par une équipe française

AVC : une petite chirurgie sur le cœur réduit les risques de récidive

Les risques d’accident vasculaire cérébral sont plus importants chez les patients qui ont une malformation cardiaque fréquente : un foramen ovale perméable.

Chaque année, 140 000 accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont recensés en France. C’est la première cause de handicap physique acquis de l’adulte. Ils sont dus à l’occlusion d’un vaisseau sanguin dans le cerveau, causée par un caillot. La plupart du temps, le caillot s’est formé en raison d’une maladie cardiaque ou artérielle.

Mais dans 30 à 40 % des cas, aucune de ces maladies sous-jacentes ne peut être mise en cause. En revanche, une anomalie cardiaque très commune, le foramen ovale perméable, pourrait être associée à une partie de ces cas non expliqués.

Une équipe française, dirigée par le Pr Jean-Louis Mas, chef du service de neurologie de l’hôpital Sainte-Anne (AP-HP), a montré qu’une opération chirurgicale pour corriger cette anomalie permettait de réduire significativement le risque de récidive d’AVC.

Une anomalie très courante

Le foramen ovale est un trou qui relie les deux oreillettes du cœur. Ouvert pendant la gestation, il se referme en principe après la naissance. Lorsqu’il ne se referme pas complètement, on parle de foramen ovale perméable. Cette anomalie concernerait entre 10 et 35 % des jeunes adultes.

Les travaux menés depuis plusieurs décennies tendant à montrer que cette anomalie favorisait la survenue d’AVC, et la récidive, le Pr Mas et son équipe de l’Inserm, de l’université Paris Descartes et de l’AP-HP ont mené un grand essai clinique, sur 10 ans. Ils en publient les résultats dans la revue New England Journal of Medicine.