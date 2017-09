Dans les airs comme sur terre

Le vol a duré trois heures. Une fois terminé, les échantillons ont été rassemblés à nouveau, et transportés vers la Mayo Clinic de Phoenix, où 17 examens biologiques standard ont été effectués.

Pour la plupart des tests, les résultats étaient identiques : numération sanguine, plaquettes, niveaux de sodium… Une légère différence a néanmoins été observée dans les taux de glucose et de potassium. Rien d’anormal : elle s’observe aussi lors des transports terrestres.

« Ces différences sont causées par la dégradation chimique, en raison d’une température de conservation légèrement plus élevée pour les prélèvements restés au sol », expliquent les chercheurs. La température moyenne des échantillons au sol était en effet de 27,3 °C, contre 24,8 °C pour ceux qui s’étaient envolés.

Désenclaver les populations isolées

Le drone, bien équipé, peut donc être un recours intéressant pour les zones isolées. Des personnes âgées habitant seules dans la campagne reculée du Périgord pourraient par exemple recevoir leurs médicaments directement chez elles. Un petit dispensaire de montagne pourrait aussi envoyer des prélèvements sanguins en quelques minutes à un laboratoire d’analyses en vallée, et obtenir des résultats en urgence.

« Les drones peuvent opérer là où il n’y a pas de routes, et passer outre les conditions qui desservent le transport routier, comme les embouteillages, ou d’autres ennuis logistiques qui nuisent au diagnostic et à une prise en charge rapide et efficace des patients, estime le Dr Timothy Amukele, pathologiste à l’université John Hopkins, convaincu de l'utilité des drones dans son métier, et l’un des auteurs de l’étude. Nous pensons que dans de nombreux cas, le transport par drones sera l’option la plus rapide, la plus sûre et la plus efficace pour livrer des échantillons biologiques aux laboratoires d’analyses, que ce soit dans des zones rurales, mais aussi urbaines. »

Prochaine étape : après le désert, franchir les océans pour atteindre les îles ? Il faudra aussi, une fois tous les tests validés, établir une règlementation spécifique.