La question du remboursement

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) fait mieux. Auteur d’un avis daté de juillet 2015, il évoque une double discrimination. Le coût est cité parmi les sources d’inégalités, dans la mesure où la loi actuelle impose aux femmes de traverser la frontière.

Afin de garantir une égalité sociale, le HCE statue en faveur de « l’alignement du mode de remboursement par la sécurité sociale des frais engendrés par les PMA ». Autrement dit, que l’Assurance maladie rembourse les actes jusqu’au 43e anniversaire, à raison d’une insémination artificielle par cycle et avec deux limites : pas plus de six inséminations et de quatre tentatives de fécondation in vitro.

Mais adopter cette stratégie signifierait appliquer l’ensemble des dispositions. Depuis novembre 2015, les heures d’absence liées aux rendez-vous médicaux seront également prises en charge par l’employeur.