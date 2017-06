Avis du CCNE

PMA pour toutes : le débat s'annonce houleux

Les réactions à l'avis favorable du CCNE pour l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les célibataires reflètent des lignes de fracture.

Les couples de femmes ou les femmes seules pourraient avoir accès à la procréation médicalement assistée (PMA). Après l’avis favorable du comité consultatif national d’éthique (CCNE), Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a indiqué que la législation pourrait évoluer.

« Cet avis va dans le sens des positions d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle », a-t-il rappelé, avant d’ajouter : « Notre objectif est bien de traduire d'un point de vue législatif l’avis » du CCNE.

Une promesse qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Les défenseurs des droits et personnes LBGT ont déjà prévenu qu’ils ne lâcheraient rien. Après avoir salué « un avis progressiste et humaniste », l’association SOS homophobie a indiqué vouloir rencontrer le gouvernement « dans les meilleurs délais pour s’assurer de l’adoption rapide de cette loi importante. »

Le CCNE favorable à la #PMA : un pas en avant pour toutes les mamans. https://t.co/hXk5RVMlGp #PMApourtoutes pic.twitter.com/ciOEP8a0um — SOS homophobie (@SOShomophobie) 27 juin 2017

#PMA avis #CCNE sensé, juste. Nulle n'y pense en légèreté. Cesser l'hypocrisie sur cette inégalité sociale, accomplir l'égalité en droit

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) 27 juin 2017

Ne pas déchaîner les passions

Mais du côté de l’Etat, on semble préférer prendre son temps. Le porte-parole n’a pas précisé de calendrier, expliquant qu’il est « important de chercher le plus large consensus » et la « sérénité ».

Car si de nombreuses personnalités politiques à l’instar de l’ancienne Garde des sceaux, Christiane Taubira, ou des institutions comme le Haut Conseil à l’Egalité, ont salué cet avis, d’autres voix font ressurgir les tensions et crispations autour de ce sujet de société.

Il faut dire qu’au sein même du comité d’éthique, l’accès à la PMA pour toutes les femmes fait débat. Onze membres ont signé un avis divergent dans lequel ils dénoncent « l’institutionnalisation de familles sans père ». Un avis partagé par l’ancien député Les Républicains (LR), le Dr Jean Leonetti. Sur Twitter, il se dit surpris par le contraste entre la décision du CCNE et l’argumentaire « de prudence » du comité, et s’interroge : « Peut-on faire grandir un enfant sans père ? »

La vie n'est-elle pas assez dure? Aucune loi ne devrait priver 1 enfant de son père & de sa mère#IlsSontDevenusFous #PMAsansPère #NonALaGPA — Emmanuelle Ménard (@Menard2017) 27 juin 2017