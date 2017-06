Un parcours semé d'embûches

Et quand la clinique décide que le jour J est arrivé, ces femmes doivent être prêtes à sauter dans le train ou faire des centaines de kilomètres en voiture. « Pour une insémination qui dure à peine une minute, on faisait 7 heures de train aller-retour. Ses absences répétées sont injustifiables au travail. Un ami médecin nous a donc prescrit des arrêts de travail », confie Charlotte, qui a porté Solal. De son côté, Cindy a préféré quitter son travail.

Mais cette course d’obstacles ne s’arrête pas à la naissance des enfants. Une fois venus au monde, ils ont dû être adoptés par leur mère non-biologique. Le temps de la procédure, ces enfants n’ont qu’un seul parent officiel. « C’est discriminatoire, on se sent comme des sous-citoyens », glisse Charlotte.

Un vide juridique qui tranche avec leur vie quotidienne. Ces deux couples assurent ne pas avoir reçu de remarques désobligeantes ou déplacées lors de leur parcours de PMA ou depuis la naissance de leurs enfants. Elles ont bien évidemment été questionnées sur l’absence d’une figure paternelle. Des questions qu’elles estiment naturelles et légitimes car elles y ont longtemps réfléchi.

« Notre fils est entouré d’hommes, il a un grand-père et deux oncles. Nos amis sont là aussi. Alors je pense qu’à l’adolescence, quand il aura des questions, il pourra trouver quelqu’un à qui parler », explique Cindy. « Je crois que plusieurs personnes participent à l’éducation d’un enfant, il n’y a pas que les parents », abonde Charlotte.



L'avis tant attendu du comité d'éthique

Pour ces mamans, ce qui compte, c’est que leurs enfants grandissent et s’épanouissent. Militantes, elles aspirent à une ouverture de la PMA à toutes les femmes, et la reconnaissance de la 2e mère. Un message adressé au nouveau président Emmanuel Macron lors de la marche des fiertés du 24 juin.

Cette évolution pourrait bien se réaliser avec Emmanuel Macron. Lors de la campagne présidentielle, il s’était dit favorable à l’ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Mais il avait prévenu qu’il suivrait l'avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Avec près de 3 ans de réflexion, le rapport sera rendu public ce mardi. Le président du CCNE, le Pr Jean-François Delfraissy, a affirmé que cet avis ne ferait pas l’unanimité.