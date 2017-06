La loi a ouvert une brèche

Une situation d’autant plus « hypocrite » qu’en modifiant les conditions du don d’ovocyte, la loi de bioéthique de 2011 a ouvert une brèche, relèvent les académiciens. Depuis janvier 2016, elle offre la possibilité aux femmes n’ayant jamais procréé de conserver une partie de leur don, si le nombre le permet. Les donneuses pourraient en bénéficier ultérieurement en cas d’infertilité. « Une loi médicalement et éthiquement inacceptable », jugent les académiciens, ajoutant qu’elle « peut être perçue comme un chantage ou un leurre ».

De fait, « compte tenu de la large priorité accordée aux dons, les chances pour ces donneuses de conserver des ovocytes pour elles-mêmes sont quasi nulles », expliquent-ils. « Il faut en effet au moins 15 à 20 ovocytes vitrifiés pour raisonnablement espérer une grossesse plus tard », ajoutent-ils. Pour obtenir cette quantité de gamètes, les donneuses devraient subir 3 ou 4 cycles de stimulation ovarienne, alors qu’un seul aurait pu suffire. « Un défi insurmontable quel que soit l’engagement de ces jeunes femmes », accuse l’Académie de médecine.

Au vu des ces limites, les académiciens considèrent que la loi actuelle est « inapplicable » et doit être amendée. Ils recommandent que l’autoconservation des ovocytes soit réservée aux femmes majeures et âgées de moins de 35 ans. Ces dernières devront bénéficier d’une information « exhaustive » sur les méthodes et leur coût ainsi que les chances de succès, risques d’échecs et de complications. Un suivi à long terme des mères et des enfants issus de ces techniques est « hautement souhaitable », concluent-ils.